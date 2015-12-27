المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می شود

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با شاره به آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: در مجموعه با احتساب دانشجویان دانشگاه‌های سراسری، جامع علمی کاربردی و پیام نور حدود ۶۰ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر براساس ظوابط مقررات قانون جامع ایثارگران در دانشگاه های مذکور مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد:حدود ۳۵ هزار دانشجو از مجموعه ۶۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و مابقی در دانشگاه‌های پیام نور و علمی کاربردی مشغول تحصیل هستند.

سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه آمار دانشجویان ورودی سال جاری نیز درحال استخراج است، افزود: اکنون برنامه‌ای که در رابطه با این دانشجویان پیگیر آن هستیم، برگزاری چهارمین دوره المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

وی ادامه داد: شیوه‌نامه برگزاری المپیاد توسط دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی یادآورشد: دراین شیوه‌نامه پیشنهاد شده، تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم تا پایان سال و به صورت مشخص در دهه فجر، رقابت هایی را در سطح منطقه ای در رشته‌های فوتسال، والیبال، شنا، شطرنج و دو ۱۰۰ متر برگزار کرده و برگزیدگان منطقه ای را معرفی کنند تا در رقابت کشوری دانشجویان که در تابستان سال آینده برگزار می شود، شرکت کنند.