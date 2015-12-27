علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه رقابت‌های فوتبال دسته دو كشور و دربازی‌های هفته اول دور برگشت تیم كاسپین قزوین در بازی خانگی فردا از ساعت ١٤ در ورزشگاه سردار آزادگان با تیم نفت و گاز گچساران مصاف می‌کند.

وی افزود: برای این بازی محمد پاک‌نهاد بازیکن جدید که در پست مهاجم از تیم امیدهای نفت تهران به کاسپین پیوسته، با تیم آماده و یکدست برای كسب سه امتیاز خانگی به میدان می‌رویم.

سرپرست تیم كاسپین قزوین بابیان اینكه كاسپین برای رهایی از انتهای جدول به سه امتیاز احتیاج دارد، افزود: این دیدار بین كاسپین رده هشتمی و نفت و گاز رده سومی در گروه سه رقابت‌های دسته دو برگزار می‌شود.

عسگری خاطرنشان كرد: تیم كاسپین یک تغییر در ترکیب کادر فنی خود داشت و با توجه به بیماری قلبی کلیجی مربی دروازه‌بانان تیم با وی قطع همکاری کرد و منوچهر خواجه وند مربی بومی به کادر اضافه شدند.

سرپرست تیم كاسپین یادآور شد: تیم كاسپین در پایان نیم‌فصل اول با ١١ امتیاز و ٢ برد و ٥تساوی و ٢ باخت در جایگاه هشتم گروه خود قرار گرفت.

عسگری از همشهریان قزوینی خواست تا برای تشویق و حمایت كاسپین در بازی خانگی به ورزشگاه سردار آزادگان بیایند.