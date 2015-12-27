به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح امروز در جلسه دومین انتخابات کانون سراسری تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان افزود: لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است و علاوه بر مفادی که در لایحه آمده، الزاماتی نیز برای اجرای تعهدات دستگاه‌ها و سازمان‌ها در لایحه پیش‌بینی شده است.

وی از واگذاری مسئولیتها و تصدیگری معلولان به تشکلهای غیردولتی با استفاده از پتانسیل بالقوه آنان خبر داد و گفت: حمایتهای لازم را از جامعه معلولان انجام خواهیم داد و در این خصوص به طور حتم معلولان نخبه بیشتر می توانند برای شناسایی مشکلات این قشر از افراد جامعه به ما کمک کنند.

بندپی افزود: در دومین دوره انتخابات کانون سراسری تشکل‌های مردم نهاد معلولان زنان نسبت به گذشته حضور بیشتری داشتند که امیدواریم بتوانیم با مشورت با آنها شرایط مناسبی را برای ارائه خدمات مطلوب به معلولان ارائه دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه هر تشکل و گروه اجتماعی که به صورت دسته جمعی کار کند می‌تواند موفق‌تر عمل کند.