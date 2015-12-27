«شله کینه» شیرینی محلی و سوغات ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، شلکینه شیرینی محلی ایلام است. شله کینه را به مقدار زیاد معمولا روی وسیله‌ای به نام ساج درست می‌کنند که خیلی زیبا و نازک درست می‌شود.

این غذا؛ یک غذای سنتی مخصوص مهمانی‌های دسته جمعی مردم ایلام در فصول مختلف است، اما می‌توان در فصل‌های دیگر و به مقدار کم با توجه به شرایط گفته شده آن را در خانه نیز درست کرد. این غذا سرشار از خاصیت است زیرا در طبخ آن تخم مرغ و شیر و آرد وجود دارد و می‌تواند یک میان وعده مناسب به خصوص برای کودکان باشد.

مواد لازم

آرد: میزان لازم (در هنگام درست کردن مشخص می‌شود)

شیر: ۲ لیتر

تخم مرغ: ۱۰ عدد

نمک: ۱ قاشق غذاخوری

بیکینگ پودر: ۱ قاشق غذاخوری

رازیانه – زیره – روغن حیوانی – شکر – نمک و زرد چوبه

دستور پخت

ابتدا تخم مرغ‌ها را درون ظرفی با همزن یا چنگال خوب قاطی می‌کنیم. سپس شیر را به آن می‌افزاییم آنقدر آرد اضافه می‌کنیم تا مایه به اندازه مایه کوکو سفت شود. این کار را می‌توان به صورت تجربی به دست آورد.

سپس ۱ قاشق نمک و ۱ قاشق بیکینگ پودر به آن می‌افزاییم. مخلوط خمیر حاصله را ۲-۱ ساعت در مکانی با دمای مناسب نگه داشته تا کاملا خمیر به اصطلاح «ور» آید. (مانند خمیر نانوایی)

سپس ماهیتابه نسبتا بزرگ را روی گاز گذاشته، مقداری روغن به آن می‌افزاییم و هر بار یک ملاقه از مواد حاصله را درون آن ریخته، می‌بینیم که خیلی زیبا به صورت یک نان، نازک ستاره‌ای طلایی می‌شود.

بعد از طلایی شدن، شلکینه را بر طبق سنت مرسوم با کره حیوانی چرب کرده و می‌خورند. برطبق ذائقه هنگام خوردن می‌توان به آن شکر اضافه نمود که این امر سلیقه‌ای است.