مسئولان دانشگاه زنجان باید در مقابل هنجار شکنی اخیر پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، حجت الاسلام مسعود صفی یاری با اظهار تاسف از حرمت شکنی اخیر در دانشگاه زنجان افزود: در نظام اسلامی بخشی از مسئولیت مدیران و مسئولان حفظ و حراست از اسلامیت و ازرش های اخلاقی و دینی مجموعه تحت مدیریت است و باید در مقابل هنجار شکنی ها و حرمت شکنی ها پاسخگو باشند.

وی اظهار داشت: زنجان پایتخت شور و شعور حسینی و مهد عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت است و باید در مراسمات حریم های شرعی و ارزش های اخلاقی و دینی پیشگام باشد.

صفی یاری خاطر نشان کرد: دانشگاه در نظام اسلامی بستری برای انسان سازی، تجلی فضائل اخلاقی و ارزشهای دینی است و سکوت و بی تفاوتی مسئولان در برابر برنامه های خلاف شرع مانند رقص و پایکوبی و ابتدال پذیرفتنی نیست.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای دینی استان زنجان ادامه داد: ماه ربیع ماه معنویت، اخلاق و ترویج و تکریم مکارم اخلاقی است و مولود بزرگ این ماه یعنی پیامبر اعظم (ص) هدف از بعثت خود را اتمام و اکمال فضائل و مکارم اخلاقی اعلام کرده است و حال چگونه است دانشگاهی در پایتخت شور و شعور حسینی و در نظام جمهوری اسلامی به بهانه جشن ربیع ارزشهای اخلاقی و اسلامی را زیر پا می گذارد و فضای مقدس دانشگاه به صحن رقص و پایکوبی دسته جمعی تبدیل می شود.

صفی یاری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به ترویج فرهنگ مومنانه گفت: باید تفاوت بین دانشگاه اسلامی و دانشگاه سکولار و لائیک به خوبی و روشنی تبیین شود و مسئولین مدیریت خود را مبتنی بر شاخصه های دانشگاه اسلامی و انقلابی تنظیم کنند.

وی افزود: آنقدر کم کاری کردیم که مقام معظم رهبری حتی در خصوص جلوگیری از برگزاری اردوهای مختلط دانشجوئی که جزء بدیهی ترین مسائل شرعی و اخلاقی است خود وارد میدان شد و تذکر دادند.