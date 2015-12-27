به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری کنگره سراسری۲۰۰۰ شهید هنرمند، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کنگره تخصصی شعر و ادبیات را با عنوان «ترنم پرواز» به دبیری علیرضا قزوه برگزار می‌ کند.

در این کنگره تخصصی علاوه بر شهدای عرصه شعر و ادبیات انقلاب و دوران دفاع مقدس و تجلیل از خانواده شهیدان از تعدادی از چهره‌های برجسته شعر و ادبیات معاصر نیز قدردانی به عمل می‌آید.

همزمان با برگزاری کنگره سراسری ۲۰۰۰ شهید هنرمند مراکز و نهادهای مختلف در تعامل و مشارکت با این رویداد بزرگ هنری کشور هر یک عهده‌دار کنگره های تخصصی در رشته‌های مختلف شده‌اند.

بر پایه این خبر، کنگره سراسری به همت سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان و دبیرخانه کنگره سراسری «۲۰۰۰ شهید هنرمند» اواخر دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود و در آستانه برگزاری آن کنگره‌های تخصصی به اجرا در می‌آید.

شایان ذکر است کنگره سراسری ۲۰۰۰ شهید هنرمند در پنج رشته هنری سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی‌ماه سال‌جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.