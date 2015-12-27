حضور شاعران نام آشنا در چهارمین محفل ادبی سروچمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای سرو، چهارمین محفل شعر و ادب «سرو چمان» با اجرای سعیدبیابانکی و علیرضا لبش و با شعرخوانی علیرضا آذر، حامد ابراهیم پور، مهدی استاد احمد، علیرضا بهرامی، غلامرضا طریقی، فرامرز عرب عامری و صابر قدیمی برگزار مي‌شود.

همچنين در بخشی از نشست مجموعه شعر طنز «قلم داد» سروده مهدی استاد احمد معرفی خواهد شد.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند دوشنبه هفتم دی ماه، ساعت ۱۷، به فرهنگ سرای سرو واقع در خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم مراجعه کنند.