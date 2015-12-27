  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲

حضور شاعران نام آشنا در چهارمین محفل ادبی سروچمان

حضور شاعران نام آشنا در چهارمین محفل ادبی سروچمان

چهارمین نشست ماهانه محفل شعر و ادب سروچمان با حضور شاعران نام آشنا در فرهنگ سرای سرو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای سرو،  چهارمین محفل شعر و ادب «سرو چمان»  با اجرای سعیدبیابانکی و علیرضا لبش و با شعرخوانی علیرضا آذر،  حامد ابراهیم پور،  مهدی استاد احمد،  علیرضا بهرامی،  غلامرضا طریقی،  فرامرز عرب عامری و صابر قدیمی برگزار مي‌شود.

همچنين در بخشی از نشست مجموعه شعر طنز «قلم داد» سروده مهدی استاد احمد  معرفی خواهد شد.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند دوشنبه هفتم دی ماه، ساعت ۱۷، به فرهنگ سرای سرو واقع در خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم مراجعه کنند.

کد مطلب 3010668
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها