۳۰ هزار شناسنامه در قرچک صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عابدینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی ثبت احوال شهرستان قرچک، برای برگزاری باشکوه انتخابات اظهار داشت: این اداره برنامه ریزی لازم را برای برگزاری باشکوه انتخابات اندیشیده است.

وی افزود: ثبت احوال شهرستان قرچک برای خدمت رسانی به شهروندانی که کارت ملی و مدرک شناسایی خود را گم کرده یا فاقد آن هستند، آماده است.

عابدینی ادامه داد: کسانی که مدرک شناسایی و کارت ملی خود را گم کرده اند باید در اولین فرصت، به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و تأییدیه کارت ملی خود را دریافت کنند.

رییس ثبت احوال شهرستان قرچک اضافه کرد: با گرفتن تأییدیه کارت ملی که توسط ثبت احوال صادر می شود، مشکلی برای دادن رأی در روز انتخابات نیست.

وی ادامه داد: مهلت دریافت شناسنامه برای نوزادان، ۱۵ روز و برای دریافت گواهی فوت، ۱۰ روز است که باید شهروندان به آن توجه لازم را داشته باشند.

عابدینی در خاتمه بیان کرد: از نیمه دوم سال ۹۲ تاکنون، حدود ۳۰ هزار شناسنامه موالید و شناسنامه های تعویضی صادر شده است.