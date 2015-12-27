هادی هدایتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح سفیر سلامت برای دانش آموزان پایه دوم متوسطه دوم برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه طرح داوطلبی است، افزود: ۴۰ مدرسه از استان قم داوطلب اجرای این طرح هستند که ۸۰ نفر از دانش آموزان را شامل میشود.
رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان قم افزود: مدیران پس از گذراندن دورههای ضمن خدمت ۲۰ ساعته، در مدرسه خود سه دانش آموز را به عنوان سفیر سلامت انتخاب کرده که این دانش آموزان برای همسالان خود مبلغ میشوند.
وی گفت: در طرح سفیران سلامت آموزشهای لازم در خصوص بیماریهای واگیردار، هویت شخصیتی، تفکر سالم و غیره ارائه میشود.
هدایتیپور در خصوص اجرای طرح آهن یاری در مدارس قم نیز افزود: در طرح آهن یاری برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به هر دانش آموز ۱۲ قرص آهن و برای پایه متوسطه اول و دوم برای هر دانش آموز ۱۶ قرص آهن داده میشود.
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