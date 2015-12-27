نظام قیمت گذاری در اینترنت اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر نصرالله جهانگرد امروز یکشنبه در همایش تبیین راهکارهای توسعه شبکه توزیع محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: امروز نحوه ارتباطات در دنیای فناوری اطلاعات تغییر کرده است و دیگر کاربران مخاطب شبکه نیستند و با یکدیگر از طریق شبکه های ارتباطی ارتباط برقرار می کنند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به تغییر رویکردهای اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات باید تمامی ظرفیت های ارتباطی جهانی بومی شود گفت: هم اکنون مسلم است که در طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات یک دهه عقب هستیم و این یک دهه شکاف کاملا واضحی را در دسترسی ارتباطی برای کاربران ایجاد کرده است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: این در حالی است که کشورهایی که همزمان طراحی و پیاده سازی این شبکه را شروع کرده بودند به رشد بسیار شتاب دهنده ای در ارائه خدمات و محتوا رسیدند و هم اکنون ما برای پر کردن این شتاب با دو پدیده رشد شدید ابزارهای ارتباطی و دسترسی ها و نیز رشد شدید تولید محتوا مواجه هستیم که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه باید شبکه ملی اطلاعات، رایانش ابری، دیتاسنترهای بومی و مراکز توزیع محتوا در یک بسته فشرده به زودی در کشور محقق شود گفت: بر این اساس از یک سال و نیم پیش تلاش کردیم در فضای تعرفه ای، کاهش هزینه ها و اصلاح معماری شبکه اینترنت کشور را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون نخستین شبکه توزیع محتوا در کشور آغاز به کار کرده است ادامه داد: به زودی ۱۰ نقطه از این پروژه را در کشور اجرایی خواهیم کرد.

جهانگرد در مورد افزایش تعداد دیتاسنترها در کشور گفت: این مراکز باید بر بستر رایانش ابری به هم متصل شوند تا محیط تبادل دیتا به نزدیک کاربر برسد. بر این اساس گام بعدی ارتباط میان اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی با شبکه تولید محتوا است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون تبادل دیتا از طریق شبکه های موبایل انجام می شود، گفت: موضوع اصلاح نظام قیمت گذاری برای دسترسی به هر نوع فیلم و ویدئو با سرعت و کیفیت بالا در دستور کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفته است. همچنین این کمیسیون در حال تصویب طرحی جدید بر روی دسترسی اپراتورهای ارتباطی به لایه دو زیرساخت ارتباطی کشور است چراکه پیش از این تنها لایه سه در اختیار اپراتورها قرار داشت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از رشد ۳۰۰ درصدی برخی اپلیکیشن ها در بازار خبر داد و گفت: پیش بینی می شود شبکه موبایل نسل چهارم تا اواسط سال آینده در کل کشور گسترش یابد. همچنین با وجود ۲۰ میلیون گوشی هوشمند پیش بینی می شود این رقم تا سال آینده دو برابر شود.

وی از طرح ارائه اینترنت رایگان به دیتا سنترها خبر داد که مصوبه آن در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گفته جهانگرد بیشترین درآمدزایی در دنیا مربوط به تولید محتوای دیجیتال بوده و این در حالی است که در کشور ما بیشترین درآمد مربوط به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی به اینترنت است.

به گزارش مهر، قرار بود در همایش تبیین راهکارهای توسعه شبکه توزیع محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز حضور داشته باشند و نخستین شبکه مرکز توزیع محتوا در کشور رونمایی شود اما وزیر ارتباطات در این مراسم حضور نیافت.

نخستین مرکز توزیع محتوا با معرفی ویژگی ها و مزایای آن در این همایش آغاز به کار کرد.