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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

معاون سیما به مهر گفت:

«نود» به پخش خود ادامه می‌دهد/ سرنوشت مصاحبه با ظریف

«نود» به پخش خود ادامه می‌دهد/ سرنوشت مصاحبه با ظریف

معاون سیمای رسانه ملی درواکنش به شایعاتی که از برکناری عادل فردوسی پور بعد از مصاحبه با ظریف مطرح شده بود بیان کرد که برنامه «نود» همچنان به پخش خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه مصاحبه عادل فردوسی پور با جواد ظریف وزیر امور خارجه در برنامه «نود» پخش نشد، شایعات زیادی در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شد، شایعاتی از جمله تمام شدن برنامه «نود» و اتمام کار عادل فردوسی پور که سال هاست اجرای این برنامه را بر عهده دارد تا اخراج و برکناری وی از این برنامه که به بعضی از آنها پاسخ‌هایی نیز از طرف مسئولان امر داده شد.

علی اصغر پورمحمدی معاون سیمای رسانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره اجرای عادل فردوسی پور در برنامه «نود» و صحت و سقم حضور او در این برنامه عنوان کرد: برنامه «نود» همچنان به پخش خود ادامه می دهد.

وی همچنین درباره پخش مصاحبه فردوسی پور با ظریف که بیان شد بدون اطلاع مسئولان مرتبط بوده است و امکان پخش این مصاحبه اعلام کرد: ممکن است مصاحبه پخش شود.

کد مطلب 3010675
عطیه موذن

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