حجت الاسلام سید حبیب‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حماسه ۹ دی موجب شناخت اهل از نااهل شد و پاسخی که به فتنه گران داده شد همانند پاسخی است که مردم غیور در ۲۲ بهمن با مشت های محکم و یکپارچه به اقدامات استکبارجویانه دادند.

وی افزود: هفته وحدت پیام همدلی و ایجاد فضای سالم در تصمیم گیری های جامعه است و فتنه انگیزی در همه دنیا نفرت بشریت را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن بیزاری از فتنه گر است.

حجت الاسلام موسوی برگزاری انتخابات سالم در جوی آرام و اتحاد بخش را موجب ذلت دشمنان و عزت مسلمان دانست و گفت: حماسه ۹ دی در حقیقت نقشه‌های دشمنان را که خواب‌های موهومی برای انتخابات سالم نظام دیدند بر ملا کرد و خط بطلانی بر افکار فتنه و وسوسه انگیز آنان کشید.

وی بصیرت افزایی را لازمه جامعه به ویژه در برگزاری انتخابات دانست و گفت: امسال با تمسک به شعار مقدس همدلی و همزبانی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه، در فضایی امن و و آرامش بخش با حضور احزاب مختلف در چارچوب اهداف انقلاب به مسیر مشخص خود ادامه می‌دهیم.

این مسئول حضور عناصر انقلابی و متعهد به آرمان‌های نظام در حماسه ۹ دی را سبب ناامیدی فتنه گران دانست و گفت: جهانیان از کینه و دشمنی آشکار و دیرینه آمریکا و رژیم صهیونیست نسبت به انقلاب اسلامی آگاه هستند چرا که در همه برنامه ها و اهداف سیاسی خود به وضوح این مسئله را نشان داده اند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به هوشیاری در مقابل اقدامات فتنه گران گفت: بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به خطر غوطه ور شدن در فتنه های تفرقه افکن دشمن و تن سپردن به خواسته های شیطانی و غیرمعقول آنان هشدار داد و راه هدایت که همان اتحاد در پیروی از نظام است را تشریح نمود.

وی گفت: راهپیمایی بزرگ اربعین امسال نشان از ارادت هر چه بیشتر همه اقوام به این خاندان عصمت و طهارت به ویژه امام حسین(ع) بود و نیز سند کاملی و پاسخ جامعی است برای دشمنان اسلام و حامیان فتنه ۸۸ که عظمت بزرگ عاشورا را با ناآگاهی خود نادیده گرفته بودند.

این مسئول اظهار داشت: هرچند فتنه‌ ۸۸ برای نظام هزینه های زیادی در بر داشت اما حماسه ۹ دی موجب شناخت اشخاصی شد که با آرمان و سیاست های نظام تعهد قلبی دارند و همچون ۲۲ بهمن همیشه در صحنه هستند و از فرامین رهبر انقلاب تبعیت می کنند.