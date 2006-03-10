تخلفات واحد هاي توليد و عرضه دام را گزارش كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر، اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوي در اين اطلاعيه با اشاره به حضور ميليوني زائران حرم مقدس رضوي درايام نوروزاز افزايش گروه هاي ويژه بازرسي و نظارت بر فرآورده هاي خام دامي و نظارت بر تمامي مراكز مربوط به توليد و عرضه فرآورده هايي نظير گوشت سفيد و قرمز ، تخم مرغ و.. از 20 اسفند تا 15 فروردين ماه سال آينده خبرداد.

در اين اطلاعيه آمده است :با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده با دستگاه قضايي ، برخورد با متخلفان در اين زمينه شدت مي يابد.

اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوي همچنين با اشاره به اينكه به منظور رعايت مسايل پيشگيرانه درزمينه آنفولانزاي فوق حاد پرندگان ، سركشي از مزارع پرورش طيور، كشتارگاه ها و مراكز مرتبط همچنان ادامه خواهد داشت ، افزود: ازتمامي مرغداران و مسئولان فني مراكز پرورش طيور درخواست مي شود هر گونه تلفات غير متعارف را در اسرع وقت به دامپزشكي اطلاع دهند.

در ادامه اين اطلاعيه از زائران خواسته شد تا در صورت مشاهده تلفات پرندگان در سطح معابرعمومي با دامپزشكي تماس گرفته وهمچنين در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرضه فراورده هاي خام دامي از قبيل گوشت قرمز فاقد مهر بهداشتي و خارج از يخچال، گوشت از پيش چرخ شده، ماهي تازه خارج از يخچال و در شرايط غير بهداشتي يا عرضه انواع منجمد آن خارج از فريزر، مرغ و آلايش خوراكي طيور بدون بسته بندي ، تاريخ گذشته و فاقد بر چسب مشخصات ، آلايش خوراكي دام (كله ، پاچه ، جگر و ... ) خارج از يخچال، تخم مرغ شكسته ، كثيف و در معرض نور آفتاب قرار داده شده و همچنين حمل هر نوع گوشت با وسيله نقليه بدون سردخانه ، مراتب را در مشهد به شماره تلفن هاي 7250035 و 7250025 (شبكه دامپزشكي مشهد ) و 6228111 (ادراه كل دامپزشكي) و نيز 7624208 (مركز پيام) و در شهرستانها با شبكه دامپزشكي شهرستان اعلام كنند.



