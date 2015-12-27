به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امرایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی استان در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در عوارضی آزاد راه اندیمشک- خرم آباد یک دستگاه کامیون باری را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون مذکور که از استان های جنوبی به پایتخت بارگیری شده بود ۱۱ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک گمرکی کشف شد.

سرپرست پلیس آگاهی لرستان ارزش محموله مکشوفه را ۷۰۰ میلیون ریال اعلام و اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.