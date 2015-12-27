همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مسئولان روابط عمومی نهادهای اجرایی میامی پیش از ظهر یکشنبه به میزبانی فرمانداری شهرستان در حالی برگزار شد که این افراد علاوه بر ارائه گزارش از عملکرد نهاد متبوع خود، درباره راههای ارتقاء جایگاه روابط عمومیهای نهادهای اجرایی بحث و تبادلنظر کردند.
روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و مسئولان
معاون فرماندار شهرستان میامی در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت اشاعه روابط مستمر اصحاب رسانه با روابط عمومیها در ادارات دولتی، گفت: مطبوعات، رسانههای گروهی و روابط عمومی از ارکان قدرتمند هر دستگاه و رکن چهارم دموکراسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
علیرضا آشوری بابیان اینکه روابط عمومیها پل قدرتمند بین مردم و مسئولان هستند، بیان داشت: امروزه مسئولی در اجرای وظایف خود موفق است که از این پتانسیل ویژه استفاده مطلوب را ببرد.
وی افزود: اگر مسئولان بخواهند عملکرد دستگاه خود و دولت را به مردم نشان دهند باید از روابط عمومی قدرتمند در مجموعه خود استفاده کنند تا درنهایت بتوانیم به تحقق شعار سال تحت عنوان همدلی و همزبانی بین مردم و دولت مورد تأکید مقام معظم رهبری دستیابیم.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان میامی با اشاره به نقش روابط عمومیها و اصحاب رسانه در انتخابات پیش روی، گفت: انتخابات هفتم اسفندماه جاری یکی از معیارهایی است که روابط عمومیها باید برای هر چه پرشورتر برگزار کردن آن گام برداشته و برای مشارکت حداکثری عموم مردم اقدام کنند.
روابط عمومی نقش مهمی در مردمسالاری دینی دارد
مسئول روابط عمومی فرمانداری میامی نیز در این همایش، با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومیها در اشاعه امید بین اقشار جامعه، گفت: در راستای اطلاعرسانی و شناسایی هرچه بیشتر پتانسیل شهرستان نقش ویژه روابط عمومیها و اصحاب رسانه همواره غیرقابلانکار است.
علی اصغرعرب عامری افزود: مطبوعات، رسانهها و روابط عمومیها با اتکا بر مردمسالاری دینی نقش مهمی در اغنا جامعه دارند لیکن باید گفت که امروزه توسعه روابط عمومی در جامعه ضروری است.
وی بابیان اینکه توجه به روابط عمومی نشان از اهمیت یک دستگاه به این فن و تجربه مهم هستند، ابراز داشت: روابط عمومیها پل ارتباطیها بین مردم و دستگاهها هستند که امروزه توسعه روابط عمومیها در جامعه ضروری است لذا این کارشناسان میبایست با تکیهبر علم و دانش برای آگاهی بخشی به جامعه گام بردارند.
در پایان تعدادی از مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی و خبرنگاران به بیان دیدگاههای خود در حوزه گسترش روابط عمومیها پرداختند.
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