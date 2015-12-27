دین باید در متن زندگی مردم مشهود باشد

حجت الاسلام صفی یاری در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید زیبایی های دین را بنمایانیم تا مردم شیفته این زیبایی شوند.

وی تقویت پایه های هیئت های مذهبی و مهندسی و ساماندهی آن، طبقه بندی و توانمندسازی شبکه تبلیغی و شبکه مداحان اهل بیت و ارتقای کمی کیفی سطح قرآنی در استان را از برنامه های در دست اجرای اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه باید آگاهی های دینی را متناسب با سن، تحصیلات، شغل و نیاز افراد و توقعات دین در سطح زندگی ارتقا داد، افزود: باید با آگاه سازی در مقابل سمپاشی های دشمن، از کیان خانواده دفاع کرد.

صفی یاری گفت: در حوزه سبک زندگی باید معارف دین را تبیین کرد تا از نفوذ دشمن پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه استان زنجان دارای سبقه علمی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مناسبی است، اظهار کرد: استان چشم انداز روشنی در حوزه دین و فرهنگ دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان دین مداری را شاخصه مهم مردم این استان برشمرد و گفت: مدال «پایتخت شور و شعور حسینی» بیانگر اوج ارادت مردم به ساحت مقدس اهل بیت (ع) است .

صفی یاری در پایان خاطر نشان کرد: حسب وظیفه و با توجه به اقتضائات استان زنجان در ارتقا سطح دین مداری درحوزه سبک زندگی به ویژه در بین جوانان مطالعاتی صورت گرفته و امیدواریم با برنامه ای منسجم بتوانیم دین را بیشتر در زندگی مردم جاری كنیم.