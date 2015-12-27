ثبت نام ۱۱ درصدی زنان در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش تبیین نقش زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تاکید بر خشونت ها و افراطی گری ها در منطقه که به نام دین و با نام پیامبر(ص) در حال ترویج اسلام هراسی هستند، اظهار داشت: نگاهی که این گروه اقلیت در حال ترویج آن است و به عنوان مثال جهاد نکاح را برای زنان اجبار می کند، تاسف‌بار است.

وی با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) افزود: دعا می کنیم خداوند اسلام را از دست این عده نجات دهد و چهره زیبای زن مسلمان از پشت زنگارهای جهل و خرافه آشکار شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: زنان مسلمان در برخی از کشورهای اسلامی از ابتدایی ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند، در حالی که اگر عمر با برکت پیامبر(ص) ادامه داشت، بهبود وضعیت زنان را شاهد بودیم، کما اینکه به اعتراف شواهد تاریخی همزمان با عصر پیامبر(ص) در غرب زنان از هیچ حقوقی برخوردار نبودند.

مولاوردی با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت و رشد زنان هستیم، تصریح کرد: این پیشرفت نتیجه تلاش خود زنان و امکاناتی است که نظام در اختیار آنان قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی حضور زنان رشد خوبی داشته است، اضافه کرد: هنوز دسترسی عادلانه به منابع اقتصادی و سیاسی برای زنان دیده نمی شود و نیازمند تلاش و برنامه ریزی هستیم تا در افق ایران ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه و در ۲ سال باقی مانده از دولت یازدهم شاهد برداشته شدن قدم های مثبتی در این زمینه باشیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: به نظر می رسد در ۲ سال گذشته از دولت، دستاوردهای اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی وجود داشته است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. باید به دور از افراط و تفریط و تحجر و ابتذال و با استفاده از ظرفیت های مغفول مانده در قانون اساسی، وضعیت را در حوزه زنان و خانواده به یک تعادل برسانیم.

مولاوردی خاطرنشان کرد: ۱۱ درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس را زنان به خود اختصاص داده اند و امیدواریم برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هم بتوانیم قدم های اساسی برداریم. در معاونت زنان در سه حوزه اعتماد به نفس زنان، اعتماد زنان به دولت و اعتماد دولت به زنان نیاز به ترمیم سرمایه اجتماعی داریم.