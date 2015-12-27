اعضای جدید هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست انتخاباتی عضویت در مجمع سازمان لیگ فوتسال با حضور علی کفاشیان، علیرضا اسدی، سیدرضا افتخاری و ۹ مدیرعامل و دو نماینده مدیرعامل از باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه در سالن روابط عمومی فدراسیون برگزار شد.

در این نشست و پس از سخنرانی رییس و دبیرکل فدراسیون، سعید نجاریان (مدیرعامل شهروند ساری)، محمد خالقی (مدیرعامل مقاومت)، سهراب خلیلی (مدیرعامل میثاق)، علیرضا مراد حاجتی (مدیرعامل شرکت حفاری)، حامد نجفی (مدیرعامل مس سونگون)، کریم منصوری (مدیرعامل شهید منصوری)، حسین احمدی (مدیرعامل آذرخش) و علی رحمانی (مدیرعامل یاسین پیشرو) کاندیدای انتخابات عضویت در مجمع سازمان لیگ فوتسال شدند.

در نهایت سعید نجاریان، محمد خالقی، سهراب خلیلی، علیرضا مراد حاجتی، حامد نجفی، کریم منصوری با کسب بیشترین آرا، ۶ عضو دور جدید مجمع سازمان لیگ فوتسال را تشکیل دادند. منصوری و نجاریان در دوره گذشته هم در هیات رئیسه حضور داشتند.