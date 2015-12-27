لیست کامل گروههای مخالف نظام در سوریه

عصر دیپلماسی نوشت: عصر دیپلماسی برای اولین بار و با استناد به منابع معتبر میدانی، اقدام به انتشار لیست کامل گروههای معارض و تروریستی در سوریه می نماید. این لیست به تفکیک هر استان در سوریه تهیه شده و به بررسی ارتباطات تمامی این گروهها با یکدیگر و نیز با گروه تروریستی جبهه النصره می پردازد. بدیهی است که تحلیل این جداول دیدی شفاف از تمایز گروههای تروریستی و معارض معتدل به خواننده خواهد بخشید.

همانگونه که در این لیست مشخص است، بسیاری از گروه ها و اتاق های عملیاتی که توسط ترکیه، عربستان و قطر حمایت می شوند در ارتباط کامل با گروه تروریستی جبهه النصره می باشند.

مستندات کامل در خصوص محتوای لیست منتشر شده در اختیار عصر دیپلماسی قرار گرفته که در صورت لزوم اقدام به انتشار آن خواهد نمود.

جهت دانلود لیست فوق الذکر اینجا کلیک کنید.