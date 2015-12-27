به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیدرضا افتخاری در ابتدای نشست انتخاباتی عضویت در مجمع سازمان لیگ فوتسال اظهار کرد: برنامه ریزی‌های انجام شده در دوسال اخیر باعث شد تا مسابقات لیگ برتر با نظم خاصی برگزار شود. لازم می‌دانم از شما مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر تشکر ویژه ای داشته باشم چراکه با وجود کمبودهایی که وجود دارد روی پای خودتان ایستاده اید و پرقدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهید.

وی ادامه داد: بدون شک تلاش کمیته فوتسال، هیات رئیسه فوتسال و بطور کلی سازمان لیگ فوتسال برگزاری سالم مسابقات است و روی همه مسابقات نظارت و کنترل زیادی داریم تا از بروز هرگونه حاشیه جلوگیری کنیم.

رئیس کمیته فوتسال افزود: امیدوارم در رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا که برای کسب قهرمانی در آن حضور پیدا می‌کنیم (فوتسال جام ملتهای آسیا در ازبکستان) بتوانیم نتایج درخشانی ثبت کنیم. در واقع نتایج خوبی که تیم ملی کسب می‌کند حاصل دست رنج باشگاه‌ها است و خوشبختانه بازیکنان تیم ملی هم از بین همه باشگاه‌ها به تیم ملی دعوت می‌شوند. کادرفنی جدید ضمن تسلط بر کارهای فنی از اخلاق بسیار خوبی برخوردار است و مجموعه این موارد باعث شده تا تیم ملی کشورمان پس از چند ماه انسجام خود را پیدا کند.

افتخاری در پایان گفت: امیدوارم اعضای جدید هیات رییسه آتی سازمان لیگ فوتسال، همانند هیات رییسه قبلی پویا باشند و با تصمیمات خود راهبرد فوتسال کشور را به خوبی ترسیم کنند.