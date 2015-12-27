«دانتون ابی» پس از ۶ فصل با ركوردشكنی تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی نیوز، سریال محبوب انگلیسی كه از سال ۲۰۱۰ طرفداران زیادی كسب كرده بود با نمایش اپیزود نهایی‌اش در شب كریسمس به نقطه پایان خود رسید.

اپیزود پایانی «دانتون ابی» كه موفق به كسب بیشترین تعداد مخاطب در آخرین روزش شد با اشك‌هایی به مراتب بیشتر از قسمت‌های پیش همراه شد.

این سریال كه داستان خاندان آریستوكرات كراولی را روایت و در عین حال ماجراهایی از پیشخدمت‌ها و اعضای دورتر خانواده را تصویر می كرد در اپیزود آخر موفق شد تا ۶.۹ میلیون بیننده را در روز کریسمس (۲۵ دسامبر) پای تلویزیون‌ها بنشاند.

این آمار موفق ترین آمار از نظر جذب مخاطب در ۶ فصلی بود كه این سریال روی آنتن می رفت.

این سریال كه توسط جولیان فلوز ساخته شد، جوایز متعددی را در فصل‌های مختلف خود كسب كرد و همزمان از شبکه پی‌بی‌اس آمریكا نیز پخش شد.

فصل ششم كه فصل پایانی «دانتون ابی» بود از ۲۰ سپتامبر تا ۸ نوامبر روی آنتن شبكه آی‌تی‌وی بریتانیا رفت.

همزمان با پایان یافتن این سریال نقشه‌ای از ۷۰ لوكیشن تهیه آن نیز منتشر شده كه نشان می‌دهد چه مناطقی از بریتانیا برای فیلمبرداری این سریال مورد استفاده واقع شدند. ملك اربابی بایفلیت كه به تازگی به مبلغ ۶ میلیون پوند - دو میلیون پوند بیشتر از مبلغ مورد نظر مالك- به فروش رسید، یكی از این لوكیشن‌ها بود.

سالن روسای دانشگاه برونل در اگهام، ساختمان شخصی كه آنا و بیتس در آن ازدواج كردند و كانتی هال در كنزینگتون از جمله این لوكیشن‌ها هستند.