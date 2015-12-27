مشارکت نهادهای اجرایی استان سمنان در رفع موانع تولید الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعدازظهر یکشنبه و در خلال برگزاری نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی به میزبانی استانداری بیان داشت: رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در زمره اقدامات ضروری مسئولان ارشد استانی است که در این برهه زمانی و در شرایط پساتحریم می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه بسترهای لازم برای عبور از موانع تولید باید فراهم شود. افزود: بايد با همكاري بانك ها، مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي استان را مرتفع و موانع سرمايه گذاری را از سر راه برداريم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این نشست، گفت: در هشت جلسه قبلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۱۹۳ مصوبه برای بررسی مسایل و مشکلات ۸۲ واحد تولیدی و صنعتی تصویب شده که حدود ۵۰ درصد مصوبات اقدام و مابقی در دست اقدام هستند.

بهروز اسودی با اشاره به نیاز رفع موانع تولید در استان سمنان، ابراز داشت: امروزه به اذعان مدیران ارشد کشوری، اتکا به درآمد های نفتی باید به حداقل کاهش یابد که در این بین نگاه ویژه به بخش تولید در زمره اقدامات مهم و حیاتی در استان هایی مانند سمنان است.

وی در خاتمه رعایت مسائل زیست محیطی را لازمه کار اقتصادی دانست و افزود: امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، امور بانکی و بدهکاری های تسهیلات عمده مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی استان است که قطعا می توان با برگزاری جلسات کارگوه رفع موانع تولید و هم افزایی بین نهادهای ذی صلاح در حوزه تولید و صنعت به نتیجه مطلوب دست یافت.