سعید ممبینی در حاشیه بازدید هیئت صنفی خراسان رضوی از شهرکهای صنفی اهواز در گفتگو با مهر اظهار کرد: متأسفانه تشکلهای صنفی در طول سالهای گذشته هیچگونه ارتباطی باهم نداشتهاند. امید است با استمرار چنین بازدیدهایی، زمینه انتقال تجربیات استانها بین هم فراهم شود.
وی افزود: با تشکیل شورا و اتاق اصناف در مرکز، ارتباطات اصناف از نقاط مختلف کشور خیلی بهتر شده است. نمونه بارز این ارتباطات بین اتاقهای اهواز و مشهد است که در این مدت تعامل خیلی خوبی داشتهاند و سفر هیئت صنفی خراسان رضوی به اهواز بهمنظور انتقال تجربیات انجام شده است.
رئیس اتاق اصناف اهواز تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در اهواز بیش از سایر نقاط کشور به آن توجه شده احداث شهرکهای صنفی است که اصناف استانهای دیگر خیلی تمایل به انجام این کار در شهرهای خود شدهاند. هدف از ایجاد این شهرکها، انتقال مشاغل آلاینده و مزاحم از سطح شهرها و کاهش معضلات اجتماعی مانند ترافیک است.
ممبینی بیان کرد: هیئت صنفی خراسان رضوی با بازدید از شهرکهای صنفی ما از جمله بنگاهداران خودرو، آهنفروشان و شهرک مصالحفروشان به ایجاد چنین شهرکها و انتقال تجربیات صنفی اهواز خیلی تمایل نشان دادند.
وی عنوان کرد: به دنبال انعقاد تفاهمنامه همکاری بین اتاق اصناف کشور با معاونت حمایت از صنایع کوچک و متوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از صنوف و امکان استقرار واحدهای صنفی در شهرکهای ویژه خود فراهم شد.
رئیس اتاق اصناف اهواز ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، اتاق اصناف اهواز با سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استان جلساتی برگزار کردیم که منجر به انعقاد تفاهمنامههایی با اتحادیهها و اصناف شد.
ممبینی با اشاره به نتایج سفر هیئت صنفی خراسان رضوی به اهواز گفت: کارگروه مشترک بین اتاق اهواز و مشهد تشکیل شد که برای انتقال تجربیات همدیگر به شهرهای خود و بهرهمندی از آن جهت خدماترسانی بیشتر به مردم است. بهطورکلی فعالیت این کارگروه توسعه نوآوری در فضای کسبوکار و خدماترسانی بهتر است.
وی با اشاره به وجود پدیده دستفروشی در کنار فعالیت اصناف اظهار کرد: دستفروشی پدیدهای است که در کل جوامع دیده میشود اما هرکدام منشأ و دلایل خاص خود را دارد. این پدیده در خوزستان به دنبال پدیده بیکاری به وجود آمده و این روزها شدت گرفته است.
رئیس اتاق اصناف اهواز تصریح کرد: دستفروشی پدیده است که در خوزستان به شکل آزار دهندهای وجود دارد که نیاز به ساماندهی دارد. خوشبختانه با پیگیریهای استاندار، شهرداری و فرمانداری، اکنون تدابیری برای ساماندهی فعالیت دستفروشان اندیشیده شده که بهزودی اجرا خواهد شد ضمن اینکه اصناف منتظر اجرای این تدابیر هستند.
نظر شما