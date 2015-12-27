سکته های قلبی و مغزی علت مرگ ۱۳۵ هزار ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در همایش ملی تغذیه با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف صحیح قند، نمک و چربی که روز یکشنبه در سالن همایش های امام جواد (ع) وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه افزایش بیماری‌های سرطان و قلب و عروق یک مشکل جهانی است، افزود: نرخ جهانی حوادث ترافیکی در دنیا رو به کاهش است. حوادث ترافیکی روزانه سبب مرگ ۵۴ نفر و معلولیت ۱۱۰ نفر می‌شود که این مشکل مخصوص ایران است. علاوه بر این ما مشکل اعتیاد را هم در کشور خود داریم.

وی افزود: نرخ چاقی رو به افزایش است. سازمان ملل به کشورهای عضو خود توصیه کرده است که تا سال ۲۰۳۰ از عوامل خطر که شامل کم تحرکی، رژیم غذایی ناسالم، مصرف الکل و سیگار و همچنین فشار خون باید کاسته شود. سالانه ۳۵ میلیون نفر در دنیا به علت بیماری‌های غیرواگیر جان خود را از دست می‌دهند که ۲۸ میلیون نفر از این رقم در کشورهای جهان سوم است. ۱۵ میلیون نفر در ایران کم تحرک هستند. همچنین ۴۷ میلیون نفر نیز رژیم غذایی ناسالم دارند.

سیاری آمار مصرف سالانه سیگار در کشور را ۶۳ میلیارد نخ و هزینه آن را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به تصویب سند ملی بیماری‌های غیر واگیر از اجرای آن در چهار شهر کشور به طور آزمایشی خبر داد.

وی تصریح کرد: از ۳۸۰ هزار مرگ سالیانه در کشور ۹۲ هزار مورد آن متعلق به سکته قلبی، ۴۳ هزار مورد مربوط به سکته مغزی، ۱۰۰۰ مرگ مربوط به حوادث و ۳۰ هزار مورد نیز مربوط به سرطان است. سالیانه در کشور ۹۰ هزار نفر مبتلا به سرطان می‌شوند که ۳۰ هزار نفر از آنها فوت می‌کنند و دو هزار میلیارد تومان هزینه آن است.

سیاری با بیان اینکه مصرف کالری، کم تحرکی و عوامل ژنتیکی و محیطی باعث اضافه وزن و چاقی می‌شود، ادامه داد: اضافه وزن و چاقی باعث بروز دیابت، سرطان و انواع سکته‌های مغزی و قلبی می‌شود. زمانی که سلول چربی به وجود آمد دیگر نمی‌توان آنرا از بین برد و تنها می‌شود آنرا کوچک کرد. ما باید میزان کالری مواد غذایی را بدانیم و هر آنچه می‌خوریم را محاسبه کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به نقش آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما، مطبوعات و فضای مجازی و همچنین مردم در کاهش میزان چاقی و کم تحرکی در کشور، افزود: تحرک باید تبدیل به فرهنگ شود. صنایع نیز باید در این زمینه کمک کنند.