دولت در عرصه های خدمت فرقی بین زنان و مردان قائل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری در همایش تبیین نقش بانوان در مشارکت سیاسی و اجتماعی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در جامعه جهل و تاریکی که زن به رسمیت شناخته نمی شد، به میدان آمد و این ظلم بزرگی به اسلام است که آن را در طی قرون به ضدیت و ظلم به زن محکوم کردند.

وی با بیان اینکه نخستین کسی که نبوت را به پیامبر(ص) تبریک گفت، حضرت خدیجه(س) بود، ادامه داد: از نظر پیامبر(ص) زن و مرد در عرصه آفرینش یک موجود واحد هستند و پیامبر(ص) در ترسیم حرکت انبیاء(ع) در قرآن نقش تاریخی زنان را برجسته کرده است در واقع در فقه ما میان زن و مرد تفاوتی نیست.

حجت الاسلام انصاری افزود: حضرت امام(ره) در نقش مشترک زنان و مردان در امور اجتماعی تاکید داشتند و امروزه در پرتو انقلاب اسلامی زنان بیش از نیمی از دانشجویان کشور را تشکیل می دهند. بر اساس آمار حوزه علمیه قم، هم اکنون ۱۲۰ هزار دختر طلبه در ۵۰۰ مرکز علمی در سراسر کشور از مقاطع اولیه تا اجتهاد مشغول تحصیل هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در تمام عرصه های فعالیت علمی در کشور زنان پیش‌قدم هستند، اظهار کرد: در جاهلیت مدرن امروز همانند دوره پیامبر(ص) دو لبه تهجر و غرب زدگی زن را محاصره کردند. غرب به نام آزادی زنان را در حد مانکن و تبلیغ کالاها می داند، اما زنان و دختران ایرانی حجاب را به عنوان مصونیت و حفظ شخصیت می بینند و دختران امام(ره) در دوره ای که برخی دختران خود را به مدرسه نمی فرستادند، فارغ التحصیل دکترا هستند.

وی افزود: دولت در هیچ عرصه ای از عرصه های خدمت فرقی میان زنان و مردان قائل نیست و باید تمام موانع احتمالی که در راه مدیریت زنان وجود دارد، برداشته شود.

حجت الاسلام انصاری با اظهار خوشحالی از ثبت نام تعداد بیشتری از زنان نسبت به دوره های قبل برای انتخابات مجلس اظهار امیدواری کرد: در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان زنان حضور یابند و در پرتو برنامه ریزی دولت و معاونت امور زنان زمینه نقش آفرینی بیشتر زنان فراهم شود.