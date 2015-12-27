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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

باشگاه رئال مادرید نیمار را می خواهد

باشگاه رئال مادرید نیمار را می خواهد

باشگاه رئال مادرید در اندیشه به خدمت گرفتن ستاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه sport  اسپانیا گزارش داده فلورنتینو پرس درصدد جدب نیمار است.

رئیس باشگاه رئال مادرید گفت در نظر دارد یک بار دیگر وارد جنگ برای به دست آوردن نیمار شود و وی را به سبک لوییس فیگو به این باشگاه بیاورد.

زمانی که فیگو به رئال پیوست بارسلونایی ها وی را خائن خطاب کردند و شاید نیمار دوست ندارد این اتفاق برای وی رخ دهد.

ضمن اینکه همکاری وی با لوییس سوآرس و لیونل مسی یکی از قدرتمندترین خطوط تهاجمی تاریخ فوتبال جهان را رقم زده است. احتمال حضور وی در رئال مادرید بسیار بعید به نظر می رسد.

با این حال طبق اعلام این نشریه، پرس به این موضوعات اهمیتی نمی دهد و برای جذب نیمار با توسل به پول وارد عمل خواهد شد.

کد مطلب 3010716

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