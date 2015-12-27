به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، فردا دوشنبه ۷ دی‌ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

فائز دین‌پرست، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با هفته تمدن نوین اسلامی، اظهار کرد: برگزاری هفته تمدن نوین اسلامی را باید تجربه نوین و بدیع دانست، با توجه به اینکه چندین دانشگاه به صورت متمرکر و غیرمتمرکز به این مقوله مهم و حیاتی پرداختند، باز هم نیاز به برگزاری نشست و همایش هایی در این زمینه داریم.

وی در ادامه به تشریح برنامه های روز اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی پرداخت و گفت: باید بگوییم که این اختتامیه در واقع اختتامیه چندین همایش است که در مدت این هفته به صورت نشستهای تخصصی و همایشها در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برگزار شده و در اختتامیه به صورت جمع بندی و چکیده توسط روسای کمیسیون ها ارائه می شود.

به گفته دین‌پرست، روسای کمیسیون هفت‌گانه از ۱۰ نفر از محققان و نویسندگان که مقاله‌های آنان برگزیده شده است، تقدیر خواهند کرد و جوایزی به آنان اهدا خواهد شد.

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه با اشاره به سخنرانان اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی، تصریح کرد: آیت الله رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‎الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری نخستین هفته تمدن نوین اسلامی و دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی سخرانی خواهند کرد.

این مراسم در دانشگاه علامه طباطبایی، واقع در دهکده المپیک، دانشکده حسابداری و مدیریت، سالن اجتماعات برپا می شود.