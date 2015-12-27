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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

دبیر هیئت شطرنج گلستان:

مسابقات ریتینگ بین المللی شطرنج در گلستان برگزار می شود

مسابقات ریتینگ بین المللی شطرنج در گلستان برگزار می شود

گرگان – دبیر هیئت شطرنج گلستان از برگزاری مسابقات ریتینگ بین المللی با عنوان جام گلستان به میزبانی شهرستان گرگان خبر داد.

محمدابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج گرامیداشت چهار هزار شهید استان و به مناسبت هفته وحدت با عنوان «جام گلستان» به میزبانی استان گلستان برگزار می شود.

امینی فرد افزود: این مسابقات به صورت استاندارد و با درجه ریتینگ (امتیاز) بین المللی ویژه افراد دارای ریتینگ کمتر از ۲۲۰۰ و بدون ریتینگ از تاریخ هشتم دی در خانه شطرنج گرگان آغاز می شود و تا یازدهم دی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این مسابقات در فدراسیون جهانی شطرنج به ثبت رسیده، گفت: مسابقات در ۹ دور به شیوه سوئیسی و زمان بازی برای هر بازيكن ۶۰ دقيقه به اضافه ۳۰ ثانيه پاداش برای هر حركت محاسبه می شود.

وی در مورد جوایز مسابقات نیز بیان کرد: به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۷ میلیون و پانصدهزار، ۶ میلیون و چهار میلیون و پانصدهزار ریال تعلق می گیرد. ضمن اینکه به برترین بانوی شرکت کننده و بهترین پیشکسوت هرکدام مبلغ یک و نیم میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.  

کد مطلب 3010721

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