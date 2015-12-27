تغییر زمان بازی تمرکز ما را برهم زد/ تابع تصمیم سازمان لیگ هستیم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تغییر زمان بازی تیمش با سیاه‌جامگان گفت: تغییر زمان این بازی به ضرر ما تمام شد و ما مجبور شدیم، شب گذشته هتل را ترک کنیم و مجددا از مسئولان هتل بخواهیم که برای یکشنبه شب به استقلال اتاق بدهند.

وی تاکید کرد: واقعا نمی‌دانم چرا وقتی مدارس باز است و هوای غرب تهران به مراتب از مرکز شهر تمیزتر است، ما نباید بازی خود را برگزار کنیم. اگر هوا آلوده است باید همه‌جا تعطیل باشد نه فقط بازی‌های لیگ. ما در هوای غرب تهران تمرین می‌کنیم. اما نباید بازی خود را برگزار کنیم.

سرمربی استقلال در ادامه خاطر‌نشان کرد: این تغییر زمان بازی باعث شد تا تمرکز خود را از دست بدهیم. من دوباره باید بازیکنان را برای روز دوشنبه آماده نگه دارم تا بتوانیم برابر سیاه‌جامگان سه امتیاز را کسب کنیم.

پرویز مظلومی با ابراز ناراحتی از زمان کم بازی سیاه‌جامگان تا ملوان گفت: ملوان برای دیدار با ما یک هفته زمان دارد و می‌تواند یک ریکاوری خوب را انجام دهد. اما ما هنوز بازی با سیاه‌جامگان تمام نشده باید آماده سفر به انزلی شویم و این شرایط را برای ما سخت خواهد کرد. البته ما نامه‌ای به سازمان لیگ زده‌ایم و به دنبال این هستیم که بازی یک روز دیرتر برگزار شود و امیدوارم عدالت برای استقلال هم همانند سایر تیم‌های لیگ رعایت شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با تمام مشکلاتی که برای ما به وجود آمده است، ما باید اطاعت کنیم و حرف سازمان لیگ را گوش دهیم. اما اگر در این دو بازی نتیجه مورد نظر را بگیریم، نمی‌دانم چه کسی پاسخگوی هواداران استقلال خواهد بود.