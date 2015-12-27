حمیدرضا فرسایی وحید در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه وضعیت حجاب فروشندهها در حال حاضر کنترلشده است، گفت: در حوزه اصناف در سالهای قبل اساسنامهای مبنی بر اینکه پوشش اسلامی بانوان شاغل در حوزه اصناف باید رعایت شود، تنظیمشده است.
رئیس مجمع امور صنفی همدان بابیان اینکه در رابطه با موضوع رعایت حجاب فروشندهها در مجتمعهای تجاری هیئتی تشکیلشده تا در صورت وجود بدحجابی با آنها برخورد شود، گفت: طبق ماده ۲۸ قانون اساسی برخورد با بدحجابان باید برخوردی فرهنگی و نه فیزیکی باشد.
فرسایی وحید با تأکید بر اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبارزه با بدحجابی یک پروسه فرهنگی است، اظهار داشت: برخورد فیزیکی مناسب شان بانوان ایرانی نیست.
رئیس مجمع امور صنفی همدان با اشاره به اینکه حجاب در فصل سرما وضعیت کنترلشده و بهتری نسبت به تابستان دارد، گفت: رعایت حجاب در کاهش مسایل اجتمایی و اخلاقی استان همدان تاثیر داشته است.
وی با تأکید بر اینکه پاک کردن ریشه بد حجابی در استان همدان فقط بافرهنگ سازی صورت خواهد گرفت، گفت: برخوردهای فیزیکی راه بهجایی نخواهد برد.
فرسایی وحید افزود: در اجرای طرح تشویق به رعایت حجاب هدایای نقدی ویژه ای برای افرادی که حجاب خود را در واحدهای صنفی رعایت میکنند در نظر گرفته شد.
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