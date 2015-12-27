۹۶ درصد مردم استان فارس با سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آذری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته سواد آموزی افزود: آنچه که باعث پیشرفت و توسعه یک کشور می شود مشارکت همگانی مردم است که برای چنین حضوری باید ملت با سواد داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر استان فارس در بحث سوادآموزی دارای رتبه بالای کشور قرار دارد و ۹۶ درصد مردم فارس با سواد هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه معلمین آموزش و پرورش نیز می توانند در بحث سواد آموزی مشارکت داشته باشند، گفت: معلمین مشغول به خدمت نیز می توانند با اعلام آمادگی برای حضور در بحث سواد آموزی ابلاغ خود را دریافت کنند و بابت این کار نیز حقوق دریافت کنند.

آذری یادآور شد: اولین اولویت سواد آموزی برای افراد سنین ۱۰ تا ۴۵ سال است که طبق بررسی های دقیق انجام شده در استان فارس حدود ۱۷۰ هزار نفر هستند و طی سه سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر را آموزش داده ایم.

وی تصریح کرد: برای سال جاری نیز در سه رده مختلف سواد آموزی فعالیت می کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس یادآور شد: نه تنها معلمین مشغول به خدمت می توانند از حقوق آموزش به سواد آموزان بهره مند شوند بلکه دیگر افراد هم در مقابل آموزش و قبولی هر سواد آموز می توانند حقوق دریافت کنند.

آذری با بیان اینکه در سال جاری اعتبار مناسبی در بحث سواد آموزی در اختیار قرار گرفته است، گفت: ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای سواد آموزان استان فارس در نظر گرفته شده که باید با قبولی در سه رده مختلف مدارک را برای دریافت اعتبار ارائه کنیم.