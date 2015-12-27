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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

مدیر کل آموزش و پرورش فارس:

۹۶ درصد مردم استان فارس با سواد هستند

۹۶ درصد مردم استان فارس با سواد هستند

شیراز – مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: ۹۶ درصد مردم استان فارس با سواد هستند که برنامه ریزی ما برای افزایش این آمار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آذری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته سواد آموزی افزود: آنچه که باعث پیشرفت و توسعه یک کشور می شود مشارکت همگانی مردم است که برای چنین حضوری باید ملت با سواد داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر استان فارس در بحث سوادآموزی دارای رتبه بالای کشور قرار دارد و ۹۶ درصد مردم فارس با سواد هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه معلمین آموزش و پرورش نیز می توانند در بحث سواد آموزی مشارکت داشته باشند، گفت: معلمین مشغول به خدمت نیز می توانند با اعلام آمادگی برای حضور در بحث سواد آموزی ابلاغ خود را دریافت کنند و بابت این کار نیز حقوق دریافت کنند.

آذری یادآور شد: اولین اولویت سواد آموزی برای افراد سنین ۱۰ تا ۴۵ سال است که طبق بررسی های دقیق انجام شده در استان فارس حدود ۱۷۰ هزار نفر هستند و طی سه سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر را آموزش داده ایم.

وی تصریح کرد: برای سال جاری نیز در سه رده مختلف سواد آموزی فعالیت می کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس یادآور شد: نه تنها معلمین مشغول به خدمت می توانند از حقوق آموزش به سواد آموزان بهره مند شوند بلکه دیگر افراد هم در مقابل آموزش و قبولی هر سواد آموز می توانند حقوق دریافت کنند.

آذری با بیان اینکه در سال جاری اعتبار مناسبی در بحث سواد آموزی در اختیار قرار گرفته است، گفت: ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای سواد آموزان استان فارس در نظر گرفته شده که باید با قبولی در سه رده مختلف مدارک را برای دریافت اعتبار ارائه کنیم.

کد مطلب 3010732

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