افزایش حریق های تهران نسبت به پارسال/میانگین حضور در محل ۴ دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر سعید شریف زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری اولین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری گفت: متولی ایمنی شهر سازمان آتش نشانی است و این سازمان نه تنها در تهران بلکه در تمامی شهرستان ها برای کاهش حوادث و تلفات ناشی از آن با جدیت تلاش می کند.

وی افزود: در حال حاضر سازمان آتش نشانی برای کاهش تلفات حوادث نیاز به دو بال دارد که این دو بال علم و صنعت هستند تا در جهت ارتقای ایمنی شهر اقدام کند. در این زمینه متاسفانه هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است و ما همچنین در بروز حوادث شهری علاوه بر خسارت های شدید مالی در بحث نیروی انسانی نیز تلفات می دهیم.

شریف زاده با اشاره به تصویب رشته مهندسی حریق در وزارت علوم و تحقیقات افزود: ما هنوز برندی در تجهیزات ایمنی نداریم و همچنان تمامی برندهای آتش نشانی و تجهیزات ایمنی خارجی هستند. متاسفانه سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه تجهیزات ایمنی ندارد. با استفاده از فناوری های آن نسبت به استانداردسازی دستگاه ها و لوازمی که استفاده می کنیم و مشمول مرور زمان می شود اقدام می کنیم.

وی افزود: در حال حاضر سازمان آتش نشانی تهران تنها در بعد مقابله با حوادث اقدام می کند و باید منتظر باشد تا حادثه ای رخ دهد تا بتواند با آموزش هایی که دیده با حداکثر توان و تجهیزات چه در بحث سخت افزاری و نرم افزاری و چه در بحث نیروی انسانی اقدام کند ولی وظایف سازمان فراتر از این است که و باید در بحث پیشگیری از حوادث فرهنگ سازی شود و همه مسئولیت پذیر باشند و بدانند که زندگی ایمن مطالبه هر شهروند است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با اعلام اینکه نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهر تهران در بهمن ماه امسال برای نخستین بار با همکاری مراکز علمی و آموزشی و حضور فعال دانشجویان و دانشگاه های معتبر برگزار می شود، افزود: برگزاری چنین همایشی تجربیات لازم را در اختیار آتش نشانان قرار می دهد و ارمغان این همایش ایمنی شهروندان است.

وی با اعلام امیدواری درباره اینکه امیدواریم در سال ۹۵ همایش آتش نشانی و ایمنی به صورت بین المللی برگزار شود تا بتوانیم از تلاش ها و تجربیات دیگر کشورها نیز در امر پیشگیری و مقابله با حوادث استفاده کنیم افزود: شعار همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، شهر ایمن و زندگی آرام انتخاب شده است و این همایش قرار است ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه امسال در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود.

شریف زاده در ادامه با تشریح جزئیات برگزاری این همایش کشوری گفت: برای این همایش دو پنل تخصصی در نظر گرفته شده که یکی از آنها مربوط به بررسی حریق خیابان جمهوری و دیگری مربوط به حریق بزرگی است که در محدوده پمپ بنزین خیابان کمیل رخ داد. مقاله هایی نیز از کشور استرالیا، انگلیس و بلاروس به عنوان مقالات برتر به این همایش ارسال شده است که امیدواریم در زمان برگزاری همایش و با توجه به حضور چشمگیر دانشگاهیان و اصحاب رسانه در بعد پوشش رسانه ای و همچنین استفاده از تجربیات دانشگاهی هر دوی این پنل ها مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار بگیرند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی افزود: هنگامی که ایمنی شهر به شهروندان از سوی ماموران آتش نشانی عنوان می شود متاسفانه با واکنش های غیر منطقی از سوی شهروندان مواجه می شویم. متاسفانه شهروندان فکر می کنند مسائل ایمنی مطرح شده از سوی کارشناسان آتش نشانی سختگیرانه و غرض ورزانه است. اساس کار ماموران آتش نشانی این است که ساختمان های در حال ساخت باید دارای ضوابط و مقررات ایمنی باشند. همچنین در محلات شهر تهران باید آموزش شهروندی در هنگام مقابله با حوادث ارائه شود و مسئولیت پذیری و پیشگیری از حریق به تمام سطوح جامعه آموزش داده شود تا با این آموزش شاهد کاهش میزان تلفات در وقوع حوادث به ویژه حریق ها که گستردگی بیشتری در کلانشهر تهران دارند باشیم.

هنوز نقاطی در کشور تحت پوشش آتش نشانی نیست

وی با اعلام اینکه هنوز نقاطی در کشور تحت پوشش آتش نشانی نیست افزود: باید اقداماتی در جهت رفع نواقص برای پوشش فعالیت ها و برنامه های آتش نشانی صورت گیرد. سال گذشته اولین همایش مونوکسید کربن برگزار شد که از دستاوردهای این همایش کاهش میزان تلفات نشی از گازگرفتگی در سطح کلانشهرها به ویژه تهران بودیم.

شریف زاده در مورد آمار حریق های امسال و حوادث مربوط به شهر تهران در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز گفت: خوشبختانه امسال با افزایش ایستگاه های آتش نشانی و همچنین آموزش شهروندان شاهد کاهش میزان حریق در سطح شهر تهران بودیم. سازمان آتش نشانی در سه حوزه حریق، حوادث و خدمات ایمنی به شهروندان خدمات ارائه می کند که امسال با کاهش میزان آمار حوادث حریق خدمات ایمنی از حوادث بالاتر رفته است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی افزود: براساس داده های آماری، میزان حریق از نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به نیمه نخست سال ۹۳ شاهد افزایش بوده است.

مناطق ۴ و ۱۸ شهرداری تهران را جزو پرحریق ترین مناطق شهری تهران هستند

وی مناطق ۴ و ۱۸ شهرداری تهران را جزو پرحریق ترین مناطق شهری تهران برشمرد و افزود: وجود کارگاه های مبل سازی و خدماتی و همچنین تولیدی ها در جوار بافت مسکونی بدون رعایت نکات ایمنی لازم و بدیهی باعث می شود با کوچک ترین بی احتیاطی متاسفانه حریقی بزرگ رخ دهد که با توجه به فرسوده بودن بافت شهری به ویژه در منطقه ۱۸ شهرداری تهران خدمات رسانی به حادثه دیدگان به کندی و با زحمت انجام شود.

شریف زاده در ادامه، بازار تهران که در محدوده شهرداری منطقه ۱۲ قرار دارد را نیز یکی از پرحادثه خیزترین مناطق شهر تهران برشمرد و افزود: هنوز نتوانسته ایم بازاریان تهران را مجاب کنیم که در گذرگاه های محل عبور مردم اقلام و اجناس خود را قرار ندهند. ما در حال حاضر با معضل تغییر کاربری مواجه هستیم و متاسفانه خانه های مسکونی تبدیل به کارگاه های تولیدی شده اند و کارفرمایان برای بهره برداری از سود بیشتر حتی کوچک ترین موارد ایمنی را در محل کارگاه رعایت نمی کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی میانگین زمانی رسیدن ماموران آتش نشانی در حریق ها را ۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه اعلام کرد و افزود: در منطقه ۱۲ برای رسیدن هرچه سریعتر به محل وقوع حادثه و کاهش خسارت های جانی و مالی ۴۲۴ شیر آتش نشانی وجود دارد که به زودی به ۴۶۳ شیر آتش نشانی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه متاسفانه در حریق بازار ۹ تن از آتش نشانان جان خود را از دست دادند، افزود: قطعا ایمنی بازار از بعد اجتماغی فرهنگی اقتصادی برای ما و مدیریت شهری بسیار مهم است و برای حفظ ایمنی قلب اقتصادی پیاخت کارگوروه ویژه ای براقر مقابله با حوادث و خظرات موجود دربازار آغاز به کار کرده که هر هفته جلسات آن با حضور شهردار و نماینده شهردار برگزار می شود. طی این مدت حریق های مختلفی در بازار رخ داده که هیچکدام از آنها خوشبختانه توسعه نیافته و حداقل خسارت های جانی و مالی را در پی داشته است.