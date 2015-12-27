مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۸ هزار درخواست نقل و انتقال در سامانه نقل و انتقال دانشجویی این دانشگاه به ثبت رسیده است.

با توجه به اینکه تنها به درخواست هایی که در سامانه نقل و انتقال ثبت شده، رسیدگی می شود، متقاضیان مهمانی و انتقالی تنها تا روز پنجشنبه ۱۰ دی ماه برای ثبت درخواست های نقل و انتقال مهلت دارند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و پس از مطالعه شرایط مهمانی و انتقالی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.