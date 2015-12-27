۴ بهمن؛ آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره فیلم وقف

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره فیلم وقف، با عنوان «چشمه همیشه جاری؛ وقف» صبح امروز در مدرسه عالی هنر با حضور سهیل مقیمی دبیر این جشنواره و سید حسین مطهری جانشین معاون فرهنگی اوقاف برگزار شد.

مقیمی در ابتدا گفت: یکی از اهدافمان از برگزاری این جشنواره آشنا کردن توده مردم با مسائلی که مربوط به وقف است می باشد. با توجه به ابزارهای نوین ارتباطی و رسانه ای امرزی دیگر تبلیغ و ترویج امری مانند سرودن شعری ساده شده است. قلم و کاغذی برای سرودن لازم است. تبلیغ و ترویج هم با همین امکانات ساده و آسان شده است. اکنون دیگر با گوشی های تلفنهای همراهمان قادریم پیامهای تبلیغاتی را ببینیم و بشنویم.

وی افزود: باید همه امکانات رسانه ای مدرن در اختیار ترویج و تبلیغ پیامهای انسانی و اخلاقی قرار بگیرند. هرچقدر در این زمینه تلاش کنیم باز هم کم تلاش کرده ایم. جشنواره امسال از تولید فیلمهای کوتاه فراتر رفته است و امسال تولید فیلمهای بلند سینمایی و تلویزیونی و همچنین کلیپ ها و تیزرها به آن اضافه شده است که در موضوعاتی که مربوز به وقف هستند هنرمندان و علاقه مندان می توانند آثارشان را تا ۴ بهمن ماه سالجاری به دبیرخانه این جشنواره یا سایت سازمان اوقاف ارسال نمایند.

مقیمی تصریح کرد: ما آثار ارسال شده را از دو نظر فنی و تکنیکی و همچنین موضوعی و محتوایی بررسی می کنیم و آثاری که بیشترین پیام مثبت درباره وقف را به مخاطب القا می کند در نظر می گیریم. ۲۹ بهمن زمان اختتامیه ما و اهدای جوایز به هنرمندان و شرکت کنندگان است.

مطهری نیز در ادامه گفت: عموم فکر می کنند که وقف همان صدقه و بخشیدن مال و سایر خدمات عام المنفعه است درحالی که وقف صدقه جاریه است. یعنی اصل مال(مغازه، منزل، موسسه، باغ، و یا...) محفوظ می ماند و از درآمد حاصل از آن مال برای نیت واقف حالا هرچه که باشد امور مذهبی یا غیر مذهبی بهره برداری می شود. ممکن است خود واقف درآمدها را خرج کند یا به سازمان اوقاف واگذار کند و تولیت اموال را سازمان اوقاف و امور خیریه برعهده گیرد تا پس از فوت واقف برای نیت او این درآمدها مصرف شود.

موضوعات آثار ارائه شده عبارت اند از: جایگاه اجتماعی وقف، وقف جمعی و انفاق بی منت، جایگاه وقف در عرصه سلامت و درمان، وقف در حوزه محیط زیست، جایگاه وقف در گسترش علم و دانش، معرفی واقفان خیراندیش، نقش وقف در ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی، وقف در بیان و کلام بزرگان دین و جایگاه و نقش وقف در نگاه شهروندان و مردم عادی ... هر موضوع به زیر بخشهایی تقسیم می شوند مثلا وقف محیط زیست: نقش وقف در کاهش آلودگی های زیست محیطی، نقش وقف در آموزش مسائل زیست محیطی به عموم جامعه، نقش وقف در فرهنگسازی حفظ محیط زیست؛ و وقف برای درختکاری و ایجاد فضای سبز.

علاقمندان با مراجعه به سایت اوقاف می توانند فایل صوتی یا تصویری یا متنی خود را تا ۴ بهمن به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.