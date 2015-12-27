مکاتبه تراکتورسازی و نفت برای برگزاری بازی در روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه بود که کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که هرگونه فعالیت و مسابقه ورزشی در روز یکشنبه به خاطر آلودگی زیاد هوا باید تعطیل شود. هرچند سازمان لیگ به خاطر برنامه‌ریزی خود در برابر این تصمیم مقاومت کرد، ولی در نهایت موافقتش را با این رای اعلام کرد تا دیدار استقلال با سیاه جامگان مشهد و تراکتورسازی با نفت در تهران لغو شود. طبق اعلام سازمان لیگ مقرر شد تا این مسابقات روز سه شنبه برگزار شود.

البته مسئولان باشگاه تراکتورسازی که نسبت به این تغییر برنامه اعتراض داشتند، در تلاش هستند تا دیدار این هفته تیمشان را روز دوشنبه برگزار کنند و زودتر به تبریز برگردند. در همین ارتباط، هر دو باشگاه نفت تهران و تراکتورسازی به توافقاتی هم دست یافته‌اند و از سازمان لیگ درخواست کرده‌اند تا این دیدار روز دوشنبه برگزار شود.

سعید عباسی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با تایید این خبر، به خبرنگار مهر گفت: ما با مسئولان نفت صحبت کردیم. آنها هم موافق برگزاری بازی در روز دوشنبه هستند. همچنین با مهدی تاج رئیس سازمان لیگ هم مذاکره شده است و امیدواریم که با این درخواست موافقت شود.

عباسی تاکید کرد: در صورت موافقت سازمان لیگ با درخواست هر دو باشگاه، این بازی روز دوشنبه در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.