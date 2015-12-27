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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

اتمار هیتزفیلد:

بایرن مونیخ بی گواردیولا هم خوب است

بایرن مونیخ بی گواردیولا هم خوب است

سرمربی پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ گفت این تیم بدون پپ گواردیولا هم خوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا در روزهای اخیر از جدایی خود از تیم بایرن مونیخ خبر داده و حتی باشگاه آلمانی کارلو آنچلوتی را جایگزین این مربی اسپانیایی کرده است.

اتمار هیتزفیلد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ هدایت بایرن را بر عهده داشت و با این تیم به پنج عنوان قهرمانی بوندس لیگا و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد.

وی در گفتگو با بیلد اظهار کرد: گورادیولا فقط روی تاکتیک تمرکز دارد. او در خصوص تاکتیک وسواس دارد و شب و روزش را مشغول می کند. اما در روابط بین افراد، بر روی تیم متمرکز نیست. گواردیولا تقریبا با بازیکنان جلسه نمی گذارد و خودش را از رسانه ها کنار می کشد.

هیتزفلد افزود: از این نظر یوپ هاینکس مربی موفق تری نسبت به گواردیولا است. البته پپ آن را تغییر داد و من بر این باورم می تواند هر سه جام را ببرد همانطور که هاینکس برد.

وی افزود: همانگونه که کارل هاینتس رومنیگه قبلا گفته با رفتن پپ دنیا به آخر نمی رسد بنابراین برای بایرن مونیخ مشکلی پیش نمی آید.

کد مطلب 3010740

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