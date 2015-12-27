بایرن مونیخ بی گواردیولا هم خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا در روزهای اخیر از جدایی خود از تیم بایرن مونیخ خبر داده و حتی باشگاه آلمانی کارلو آنچلوتی را جایگزین این مربی اسپانیایی کرده است.

اتمار هیتزفیلد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ هدایت بایرن را بر عهده داشت و با این تیم به پنج عنوان قهرمانی بوندس لیگا و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد.

وی در گفتگو با بیلد اظهار کرد: گورادیولا فقط روی تاکتیک تمرکز دارد. او در خصوص تاکتیک وسواس دارد و شب و روزش را مشغول می کند. اما در روابط بین افراد، بر روی تیم متمرکز نیست. گواردیولا تقریبا با بازیکنان جلسه نمی گذارد و خودش را از رسانه ها کنار می کشد.

هیتزفلد افزود: از این نظر یوپ هاینکس مربی موفق تری نسبت به گواردیولا است. البته پپ آن را تغییر داد و من بر این باورم می تواند هر سه جام را ببرد همانطور که هاینکس برد.

وی افزود: همانگونه که کارل هاینتس رومنیگه قبلا گفته با رفتن پپ دنیا به آخر نمی رسد بنابراین برای بایرن مونیخ مشکلی پیش نمی آید.