تجهیزات مراکز معاینه فنی به روز نیست

سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش برخورد ماموران پلیس راهور با خودروهای حمل و نقل عمومی و دولتی خبر داد و افزود: ماموران پلیس راهور با خودروهای دودزا که دارای برگه معاینه فنی هستند با شدت برخورد می‌کند و خودروهای دودزا ضمن اعمال قانون و جریمه ۳۰هزارتومانی، فک پلاک شده و به تعمیرگاه اعزام می‌شوند.

مرادی با اعلام اینکه ۸۵ درصد از خودروهای عبوری سطح تهران دارای برگه معاینه فنی معتبر هستند، گفت: اظهار نظر برخی از افراد که ادعا می‌کنند فقط ۱۰درصد خودروها دارای برگه معاینه فنی هستند، اظهارنظری غیرتخصصی، غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه است.

وی افزود: ۴۲.۵ درصد از خودروهای سواری شهر تهران تولید سال ۹۰ به بعد هستند که طبق قانون و مصوبه مجلس از انجام معاینه فنی معاف هستند.

سرهنگ مرادی به استقرار تیم‌های گشتی پلیس راهور در کلیه مناطق شهر تهران و بررسی آماری این تیم‌ها اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۴۳ درصد از خودروهایی که در سطح شهر تهران تردد می‌کنند، دارای برگه معاینه فنی معتبر و مُهر و موم شده هستند، بنابراین با جمع‌بندی آمارها به این نتیجه می‌رسیم که نزدیک به ۸۵ درصد خودروهای تردد کننده در سطح شهر تهران دارای برگه معاینه فنی بوده و زیر ۱۵ درصد خودروها فاقد برگه معاینه فنی هستند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام اینکه برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی و همچنین خودروهای دودزا در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی در بحث اعمال قانون و برخورد با خودروهایی که نقش بسزایی در افزایش آلایندگی‌های زیست‌محیطی دارند انجام می‌دهد. ماموران این سازمان اولین گروهی هستند که در معرض بیشترین آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار دارند.

مرادی در پایان گفت: تجهیزات مراکز معاینه فنی متاسفانه به روز نیست و خودروهایی هم که به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند، بر اساس استانداردهای یورو۲ و گاهی کمتر مورد تست و ارزیابی قرار می‌گیرند که این مهم باید از سوی دست‌اندرکاران متولی مراکز معاینه فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تجهیزات این مراکز به روز شود.