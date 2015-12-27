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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴

زمان مجمع عمومی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینما اعلام شد

زمان مجمع عمومی کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینما اعلام شد

مجمع عمومی عادی سالانه کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نجفی سخنگوی عمومی کانون طراحان و مدیران با اعلام این خبر گفت: مجمع عمومی سالانه کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران جهت انتخاب دوره دوم شورای مرکزی ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۷ دی ماه در مجتمع فرهنگی و هنری اسوه برگزار می شود.

وی در پایان گفت: همه اعضای کانون که حق عضویت سال ۹۴ را پرداخت کرده اند می توانند در این انتخابات شرکت کنند. همچنین اعضای پیوسته ای که تمایل به نامزدی در انتخابات دوره دوم را داشتند، تا پایان آذر ماه فرصت داشتند نام خود را برای نامزدی در هیات مدیره یا بازرس به دبیرخانه کانون اعلام کنند که پس از بررسی شرایط عضویت در دبیرخانه کانون، اسامی نامزدها به اعضا اعلام شد.

کد مطلب 3010750

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