نخستین همایش ملی آموزش ابتدایی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش ملی آموزش ابتدایی صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی آموزش ابتدایی که در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: بعد از فراخوان برگزاری این همایش یک هزار و ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.
محسن آیتی با بیان اینکه تعداد۶۰ داور کار داوری مقالات را بر عهده داشتند، بیان کرد：بعد از داوری حدود یک سوم مقالات برای ارائه در همایش پذیرش نهایی شد.
دبیر علمی همایش ملی آموزش ابتدایی ادامه داد: مابقی مقالات نوشتههای ارزشمندی بود که فرهنگیان ما از تجربههای معلمی خود نوشته بودند و چون در چارچوب همایش نبود پذیرش نشدند.
وی تاکید کرد: در این همایش تقویت مهارت های نگارشی مورد تاکید بود که این برای عرصه علمی بسیار مهم است.
وی بر لزوم تداوم برگزاری این نوع همایشها تاکید کرد و گفت: کارهای که برای برگزاری این همایش انجامشده باید تداوم داشته باشد و همه باید دست بهدست هم دهیم تا از این یافتههای علمی استفاده کنیم.
در این همایش از شش مقاله برتر تجلیل و قدردانی شد
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