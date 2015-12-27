به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک‌بخت ظهر یکشنبه در جلسه شورای سوادآموزی استان همدان که به مناسبت هفته سوادآموزی تشکیل شد، اظهار داشت: تلاش خوبی برای انسداد بی‌سوادی در آموزش‌وپرورش استان انجام‌شده است.

وی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه رتبه سوادآموزی استان همدان ۷ رتبه بهتر شده است، افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده در دنیا ۷۷۰ میلیون نفر بی‌سواد وجود دارد که در کشور ایران آمار بی‌سوادان به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد جمعیت کشور بی‌سواد است، بیان داشت: در دنیا به کسی بی‌سواد گفته می‌شود که سواد اینترنتی ندارد اما در کشور ایران کسی را بی‌سواد می‌گوییم که سواد خواندن و نوشتن ندارد.

نیک‌بخت بابیان اینکه کسی که نام خود را نمی‌تواند بنویسید بی‌سواد می‌گوییم، افزود: این موضوع برای کشور و جامعه زننده است و امام خمینی (ره) نیز فرمودند بی‌سوادی برای جامعه انقلابی ننگ است.

استاندار همدان بابیان اینکه بی‌سوادی زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، عنوان کرد: تمدن دنیا ریشه‌ در کشور ایران دارد و از همین رو نباید بی‌سوادی در کشور وجود داشته باشد.

نیک‌بخت در ادامه سخنانش اضافه کرد: کشور ایران ۳۳ سال پیش نهضت سوادآموزی را راه‌اندازی کرده ولی هنوز بی‌سوادی در جامعه ریشه‌کن نشده است.

وی از تلاش آموزش‌وپرورش استان همدان در راستای سوادآموزی قدردانی کرد و تأکید داشت: علاوه بر آموزش‌وپرورش باید ادارات مختلف نیز در این حوزه وارد شوند تا آموزش‌وپرورش بتواند مأموریت خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهد.

یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اولیاء دانش آموزان در کشور بی‌سواد هستند

استاندار همدان با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان باید هر چه سریع‌تر آمار افراد تحت پوشش اداره خود را به حوزه مربوطه اعلام کنند، افزود: اداره تعاون، بهداشت، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و همه موظف‌اند برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان تلاش کنند.

نیک‌بخت با تأکید بر اینکه باید از توان دهیاران و بخشداران برای شناسایی بی‌سوادان استفاده کنیم، بیان داشت: می‌توان با تشویق و امتیاز و پاداش به افراد آن‌ها را در معرفی بی‌سوادان جامعه تشویق کرد.

وی بابیان اینکه صداوسیمای مرکز همدان نیز باید با ساخت برنامه هفتگی در خصوص سوادآموزی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان همدان تلاش کند، اظهار داشت: همه ادارات ذی‌ربط باید در این زمینه تلاش کنند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه میزان سواد والدین در تربیت فرزندان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اولیاء دانش آموزان در کشور بی‌سواد هستند.

نیک‌بخت خانواده را پایدارترین نهاد اجتماعی عنوان کرد و بیان داشت: به‌طورقطع میزان سواد والدین در تربیت و رشد کودک مؤثر است.

استاندار همدان در پایان سخنانش اظهار داشت: استان همدان در راستای انسداد بی‌سوادی و شناسایی بی‌سوادان عملکرد مطلوبی داشته و امیدواریم تا افق هزار و ۴۰۰ بی‌سوادی در استان همدان ریشه‌کن شود.