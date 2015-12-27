دوبله انیمیشن «رستوران جنگل ۲» قبل از شروع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حنفی کارگردان «رستوران جنگل ۲» درباره این اثر توضیح داد: دوبله مجموعه «رستوران جنگل۱» که قبلا از شبکه های مختلف سیما از جمله شبکه دو و شبکه پویا پخش شد، پس از تولید انیمیشنی قصه ها صورت پذیرفت اما در سری دوم این مجموعه با هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان مرکز صبا دوبله سری جدید قبل از تولید قصه ها و قبل از متحرک سازی ها انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه بطور اصولی و حرفه ای بایستی دوبله در ابتدای تولید صورت پذیرد، بیان کرد: در سری قبل انیماتورهای مجموعه از صدای شاهد استفاده می کردند و پس از تولید مجموعه، صدای دوبله اصلی بجای صدای شاهد قرار گرفت اما در سری جدید انیماتورهای مجموعه با صدای اصلی دوبله متحرک سازی ها را انجام خواهند داد. مطمئنا صدای دوبله توسط دوبلورهای حرفه ای مجموعه، حس و حال خیلی خوبی به انیماتورها القا خواهد کرد و همین موضوع به افزایش کیفیت متحرک سازی ها کمک می کند.

کارگردان انیمیشن «رستوران جنگل ۲» اضافه کرد: در این روش باید کاملا دقت کرد که غیر از دیالوگ ها، تمام صداهای مورد نیاز مثل صدای همهمه شخصیت ها و صداهای غیر دیالوگی مثل سرفه کردن، عطسه، و... پیش بینی شود.

حنفی در پایان یادآور شد: همانند سری قبل مدیر دوبلاژ مجموعه شوکت حجت است. در تیم دوبلاژ سری جدید دوبلورهای حرفه ای از جمله پرویز ربیعی، جواد پزشکیان، تورج نصر، امیر صمصامی، علی همت، اردشیر منظم، سعید شیخ زاده، علیرضا شایگان، امیر عطرچی، مهوش افشاری و نرگس فولادوند حضور خواهند داشت.

سری دوم مجموعه انیمیشن «رستوران جنگل» که در ۲۶ قسمت ۱۲ دقیقه ای با تکنیک ۳ بعدی در مرکز صبا مراحل پیش تولید خود را پشت سر می گذراند، هم اکنون در مرحله دوبله است.