مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم «روح الله» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره فیلم «روح الله» تا پایان بهمن ‌ماه امسال، زمان برگزاری این جشنواره به اول تا سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ موکول شد.

انتخاب این زمان برای برگزاری به دلیل همزمانی این ایام با جشن سالروز تولد امام علی (ع) است و اختتامیه جشنواره نیز با روز آزادسازی خرمشهر همزمان است. آزادسازی خرمشهر با جمله زیبای «خرمشهر را خدا آزاد کرد» از امام خمینی (ره)، در ذهن مردم ایران ثبت‌شده و این روز ملی، یکی از برکاتی است که با حضور بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در جامعه ایران محقق شد.

این جشنواره در دو بخش «اصلی» و «ویژه» برگزار می‌شود. بخش اصلی به مسابقه فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای در قالب «داستانی، پویانمایی و نماهنگ» اختصاص دارد. در بخش ویژه نیز فیلم‌های ۶۰ تا ۱۸۰ ثانیه‌ای در قالب «داستانی، پویانمایی و نماهنگ» با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جهت مشارکت هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان در این رویداد، فضایی نیز فراهم‌ شده تا علاقه‌مندان در بخشی مجزا طرح، ایده و فیلمنامه با موضوع داستانی، پویانمایی و نماهنگ را جهت تولید در قالب فیلم‌های ۶۰ تا ۱۸۰ ثانیه‌ای ارسال کنند.

علاقه مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند آثار ساخته ‌شده با دوربین‌های حرفه‌ای، نیمه‌ حرفه‌ای و موبایلی را در این جشنواره شرکت دهند.

نخستین جشنواره روح‌الله به دبیری محمد آفریده و با موضوع «برداشت آزاد از اندیشه‌های امام خمینی (ره)» برگزار می‌ شود.