شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز دو درجه کاهش یافت

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هوای اصفهان ناسالم برای افراد حساس گزارش شده است.

وی بیان داشت: بدنبال بررسی ایستگاه‌های مختلف سنجش آلودگی هوا امروز بزرگراه شهید خرازی، بلوار دانشگاه، میدان احمدآباد و میدان امام حسین (ع) به ترتیب بیشترین میزان آلودگی را با میانگین ۱۱۰، ۱۰۷، ۱۰۶ و ۱۰۴ نشان داد.

مدیر آزمایشگاه‌های مدیر کل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز علاوه بر سجزی، کاشان نیز در شمار شهرستان‌های آلوده استان اصفهان ثبت شده است، اعلام کرد: شاخص آلودگی هوا در سجزی و کاشان به ترتیب ۱۳۳ و ۱۰۵ اعلام شده است.

وی تصریح کرد: هوای خمینی‌شهر، مبارکه، شاهین‌شهر و نجف آباد امروز سالم گزارش شده است.

صادقیان اعلام کرد: میانگین شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز با کاهش دو درجه نسبت به روز گذشته به ۱۰۳ رسید.