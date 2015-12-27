افزایش مفاد لایحه حمایت از حقوق معلولان/ نظر موافق نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی‌نژاد صبح امروز در حاشیه برگزاری دومین انتخابات کانون سراسری تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان افزود: لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیسیون مشترک اجتماعی و بهداشت مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که نظر هیأت رئیسه نمایندگان مجلس و همچنین فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در این خصوص مثبت بوده است.

وی از افزایش مفاد این لایحه خبر داد و گفت: با نظر کمیسیون مشترک (بهداشت و اجتماعی) مجلس شورای اسلامی مواد این لایحه از ۲۶ به ۳۱ ماده افزایش یافته است همچنین این لایحه طی چند هفته‌ دیگر در دستور کار هیأت رئیسه قرار می گیرد.

سازمان معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه طرح تجهیز وسایل کمک توانبخشی هم‌اکنون در ۷ استان محروم آغاز شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این طرح در سال آینده در تمامی استانها اجرا شود.

به گفته وی، در حال حاضر از هزار تشکل مردمی حمایت از حقوق معلولان فعال در کشور ۷۰۰ تشکل از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

نحوی نژاد گفت: نخستین دوره انتخابات تشکلهای معلولان سال ۹۱ برگزار شد و در طی این ۳ سال اقدامات خوبی از سوی این کانون صورت گرفته است.