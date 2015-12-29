خصوصیت مثبت برانکو که دیگران باید یاد بگیرند/ مرد یخی جوانمرد!

به گزارش خبرنگار مهر، اخلاق یکی از گم شده‌های فوتبال ایران است، هر روز از میان مصاحبه های برخی فوتبالیست ها، مربیان و حتی مدیران کیلو کیلو دروغ و اتهام به یکدیگر زده می‌شود و هیچکس پای مسئولیت خودش نمی‌ایستد.

در این میان اما برانکو قاعده خودش را اجرا می‌کند و مسیر را درست طی می‌کند. به مصاحبه این مربی بلافاصله پس از دیدار با پدیده در مشهد دقت کنید، او ابتدا از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کند.

این کاری است که کمتر مربیان دیگر لیگ آن را انجام می‌دهند، آنها که نتیجه مورد نظر خودشان را نمی‌گیرند یا داور را مقصر قلمداد می‌کنند، یا زمین را کج و هوادار تیم مقابل را بد اخلاق و حتی توپ جمع کن را سیبل می‌کنند اما برانکو به جای همه اینها عذرخواهی می‌کند که پرسپولیس مثل بازی‌های قبلی خوب نبوده اسنت.

او در ادامه از سوشا مکانی هم حمایت می‌کند و به جای اشاره به دو اشتباه وی، اخراج شدنش را هوشمندانه معرفی می‌کند. دفاع برانکو از سوشا حتی به مذاق خود هواداران پرسپولیس هم خوش نمی‌آید چون اشتباهات فردی را همه دیده‌اند اما این دفاع، بازیکن را در شرایط شرمندگی قرار می‌دهد و اگر بماند، سوشا را مصمم تر از قبل به میادین می‌آورد. هر چه بود این کار مرد یخی کاملا جنتلمنانه بود و جوانمردانه.

این همان نکته‌ای است که تا حدودی پرویز مظلومی هم امسال آن را اجرا می کند و اعلام می‌کند که برد متعلق به بازیکنان است و باخت بر عهده خودش. منصفانه که نگاه کنیم می‌بینیم امیر قلعه نویی بر خلاف این دو مربی عمل کرده و مدیریتش متفاوت بوده، او البته سال‌های موفق زیادی با این روش داشت اما در نهایت با حمله به بازیکنان تیم خودش و اینکه ملی پوشان را ضعیف معرفی کرد کارش به مشکل رسید.

در مجموع باید تاکید کرد که رفتارهای مدیریتی برانکو و این مصاحبه اخیر وی نوعی احترام و وفاداری و صداقت را نشان می‌دهد که در اکثر مواقع نتیجه بهتری برای تیم دارد اگرچه برخی مواقع هم این مسیر موجب سو استفاده هم شده است.