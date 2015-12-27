اجرای «اژدهاک» با پاسداشت بهرام بیضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه ۶ دی ماه در سیزدهمین شب اجرای نمایش «اژدهاک» و مقارن با زادروز بهرام بیضایی، مراسم پاسداشتی برای این پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان ایرانی در محل اجرای نمایش برگزار شد.

در این مراسم پاسداشت هنرمندانی چون پرویز پورحسینی، رحمت امینی، سعید ساحلی، بهرام سروری نژاد، نگار عابدی، امیرحسین حریری و ... حضور داشتند. در ابتدای این مراسم مهراو نوری از شاگردان بهرام بیضایی یادداشتی را که به مناسبت زادروز وی نگاشته بود برای حاضران قرائت کرد.

پس از اجرای نمایش «اژدهاک» پرویز پورحسینی بازیگر باسابقه ایران که در آثار بهرام بیضایی نقش آفرینی کرده بود طی سخنانی ضمن تشکر از گروه اجرایی نمایش زادروز بهرام بیضایی را تبریک گفت و برای تمامی هنرمندان ایران زمین آرزوی موفقیت کرد.

همچنین رحمت امینی پس از اجرای این نمایش با اعضای گروه به صحبت نشست و ضمن تشکر از اجرای گروه اجرایی، نکاتی را جهت پیشرفت آثار آینده گروه متذکر شد.

یکشنبه ۶ دی ماه شب پایانی اجرای نمایش «اژدهاک» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی مهدی پورخیاط در مجموعه ارغنون به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو، نرسیده به خیابان ولیعصر، بن‌بست زیبا، پلاک ۱ مجموعه فرهنگی - هنری ارغوان خواهد بود.