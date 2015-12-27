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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۲

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان:

سه دستگاه لایف اسکنر در پلیس آگاهی هرمزگان رونمایی شد

سه دستگاه لایف اسکنر در پلیس آگاهی هرمزگان رونمایی شد

بندرعباس - فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: سه دستگاه لایف اسکنر در پلیس آگاهی هرمزگان به صورت پایلوت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی لایف اسکنر در پلیس آگاهی هرمزگان در جمع خبرنگاران بیان داشت: سه دستگاه لایف اسکنر برای انگشت نگاری در پلیس آگاهی بندرعباس به صورت پایلوت در استان راه اندازی شد. از این پس مدت زمان پاسخگویی به مراجعات مردمی در مورد سوپیشینه به ۲۴ ساعت کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: در مرحله بعدی شهرستانهای میناب و قشم هم به این دستگاه مجهز خواهند شد. با نصب این دستگاه در پلیس آگاهی سیستم سنتی جوهری انگش نگاری حذف خواهد شد.

سردار ملکی اظهارداشت: به تناسب رشد جمعیت و نیاز استان به سرعت بخشی در پاسخگویی تشخیص هویت اقدام به خریداری و نصب دستگاه لایف اسکنر در پلیس آگاهی استان کردیم.

کد مطلب 3010776

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