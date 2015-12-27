سیاستگذاران جشنواره فیلم کوتاه تهران جلسه گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور فرید فرخنده کیش رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، محمد آفریده مشاور مدیر عامل، مهربان فرهودی معاون اداری و مالی و امور استان‌ها، آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی فنی، علیرضا کریمی صارمی قائم‌مقام دبیر جشنواره سی و دوم و مدیر آژانس عکس ایران، سعید پور اسماعیلی مدیر فرهنگی سی و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، حسن دزواره مشاور امور بازرگانی و بین‌الملل، امیر لطفیان سرپرست امور جشنواره‌ها، طیبه فلکیان مدیر اجرایی جشنواره سی و دوم و سهیلا عسکری مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد.

آسیب‌شناسی‌های کلی و سیاست‌گذاری‌های سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بررسی کیفیت اجرایی طرح‌های پایلوت اجرا شده در جشنواره سی و دوم، بررسی بازخوردهای مخاطبان داخلی و خارجی و همچنین بازخوردهای رسانه‌ای جشنواره و در نهایت بررسی برنامه‌ریزی‌های کلی برای سیاست‌گذاری‌های سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

با برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم کوتاه، سی و سومین دوره این رویداد سینمایی رسما کلید خورد و طرح‌ها و سیاست‌های جشنواره آتی موردبحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.