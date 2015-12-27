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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

حقانی خبر داد؛

تردد ۱۰۰۰ مینی بوس فرسوده در پایتخت

تردد ۱۰۰۰ مینی بوس فرسوده در پایتخت

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه دولت شهرداری را تنها گذاشته است، گفت: هزار مینی بوس فرسوده باید هرچه سریعتر نوسازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی در خصوص اینکه چرا با توجه به  فرسودگي اتوبوس هاي درون شهري دولت چندين سال است كه اتوبوس به شهرداري ها نمي دهد، گفت: دولت با حمايت نکردن از مديريت شهري تهران و اوضاع بدی را در بخش حمل و نقل به وجود آورده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بيان اينكه یک هزار مینی فرسوده در حمل و نقل شهری داریم که باید با سرعت نوسازی شوند، گفت: این اتوبوس ها روزانه مقدار زیادی گازهای سمی را وارد شهر تهران میکنند که باید هرچه سریع تر تدبیری برای آن بیاندیشیم.

وی با اشاره به اینکه باید هرچه سریع تر برنامه ای برای خروج این آلاینده ها از شهر داشته باشیم، اظهار داشت: باید وسايل نقليه استاندارد را جايگزين ميني بوس هاي فرسوده کنیم.

حقانی با تاکید بر اینکه تمام این یک هزار ميني بوس فرسوده بايد جمع آوری شود، افزود: این ناوگان فرسوده نیاز به نوسازی دارد و باید هرچه سریعتر از سطح شهر جمع آوری شده و با حمایت دولت، جایگزین خودروهای جدید شود.

کد مطلب 3010784
حبیب احسنی پور

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