به گزارش خبرنگار مهر، برانکوایوانکوویچ در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص انتقال تمرین سرخپوشان به ورزشگاه آزادی گفت: از فردا قرار است تمریناتمان را در این ورزشگاه و در زمین شماره دو آغاز کنیم. البته ما یک برنامه پیش رو داریم و استقلالی ها نیز که در این زمین تمرین می کنند برنامه خودشان را دنبال می کنند.

وی ضمن اشاره به عملکرد سرخپوشان در دیدار برابر پدیده گفت: ما ۱۵ بازی خوب بودیم و عملکرد قابل قبولی داشتیم، این طبیعی است که همیشه نمی توان در یک سطح قرار داشت و خوب بود. برای مثال دیشب آرسنال هم چهار گل دریافت کرد.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: ما در بازی مقابل پدیده استحقاق باخت را نداشتیم البته به حریف هم تبریک می گویم چون آنها تیم خوبی هستند. البته باز هم این را بگویم که ما عملکرد بدی نداشتیم و در دقایقی از بازی خیلی خوب بودیم. تنها نسبت به عملکردمان در دیدارهای قبلی ضعیف بودیم.

وی در خصوص کارت های بیهوده ای که بازیکنان پرسپولیس می گیرند، گفت: تا الان کدام بازیکن ما کارت قرمز دریافت کرده؟ تا الان تنها مرحوم هادی نوروزی و ایمان صادقی کارت قرمز دریافت کرده اند که هیچ کدام حقشان دریافت این کارت نبود. البته سوشا نیز فکر می کنم مستحق دریافت کارت قرمز بود.

برانکوایوانکوویچ اظهارکرد: البته در کارت زرد هایی هم که می گیریم برخی هایش درست است و تعدادی از آنها نیز غلط است. به هر حال ما برای بازیها برنامه داریم.

وی در رابطه با برنامه باشگاه پرسپولیس برای فصل نقل و انتقالات گفت: شما به من بگویید چه بازیکنی را جذب کنم. برای مثال وحید امیری و علیرضا بیرانوند با باشگاهشان قرارداد دارند. البته این را هم بگویم که ما دروازه بان نمی خواهیم زیرا دروازه بان ملی پوش داریم. مثلا من رونالدو را می خواهم اما این بازیکن تحت قرارداد رئال مادرید است!

سرمربی پرسپولیس در خصوص جذب بازیکنی مانند ادینیو و کاوه رضایی گفت: آیا شما واقعا فکر می کنید که یحیی گل محمدی با جدایی کاوه رضایی موافقت می کند؟ ادینیو هم بازیکن گران قیمتی است و یک میلیون دلار برای پیوستن به پرسپولیس می خواهد.

وی در واکنش به عملکرد مکانی در دیدار روز گذشته گفت: به نظر شما چه کسی عامل به وجود آمدن نتیجه دیروز بود؟ اگر بازی سه بر یک می‌شد، نتیجه خوبی بود؟ به هر حال اشتباهاتی پیش می آید. ما تلاش می کنیم که اشتباهات را به حداقل برسانیم.